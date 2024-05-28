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Орлов: я мечтаю, чтобы Козлова возвратили в «Зенит», парень с харизмой

Орлов: я мечтаю, чтобы Козлова возвратили в «Зенит», парень с харизмой
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Известный российский журналист и комментатор Геннадий Орлов выразил надежду, что нападающий калининградской «Балтики» Данила Козлов вернётся в стан санкт-петербургского «Зенита».

«Я мечтаю, чтобы Козлова возвратили, ну парень с харизмой, сейчас вылетел тем более», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

Напомним, Козлов является воспитанником академии «Зенита». В нынешнем сезоне он принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 300 тыс.

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