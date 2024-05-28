Агент Лисаковича: Виталий покинет «Балтику» и должен вернуться в «Рубин»

Агент Томислав Живко, представляющий интересы нападающего Виталия Лисаковича, заявил, что его клиент вернётся из «Балтики» в «Рубин» после окончания арендного соглашения.

«Лисакович по-любому покинет «Балтику», потому что он в аренде из «Рубина». Пока по вариантам не знаю, он игрок «Рубина» и должен вернуться в свой клуб. Предложения от других клубов? Пока рано об этом говорить», — приводит слова Живко «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Виталий Лисакович провёл за «Балтику» 12 матчей, в которых забил четыре мяча и оформил две голевые передачи. Также на счету нападающего пять игр в Фонбет Кубке России и одна результативная передача.

Напомним, белорусский футболист выступал за «Рубин» с зимы 2022 года — тогда нападающий перешёл из московского «Локомотива». Соглашение футболиста с клубом из Казани рассчитано до 30 июня 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в € 800 тыс.