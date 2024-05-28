Колыванов: Тюкавин вполне заслуженно стал лучшим игроком сезона РПЛ

Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов высказался о нападающем бело-голубых Константине Тюкавине.

«Тюкавин вполне заслуженно стал лучшим игроком сезона РПЛ. Он провёл хороший сезон, особенно вторую часть. После подписания контракта Костя ещё больше раскрылся, забивал и помогал партнёрам. Жаль, что не удалось забить в последнем матче сезона, но всё по делу», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в минувшем сезоне 21-летний Константин Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.