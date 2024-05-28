Кержаков — о развязке чемпионской гонки РПЛ: футбольные боги наверху писали этот сценарий

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков подвёл итоги минувшего сезона для сине-бело-голубых, а также высказался о развязке чемпионской гонки в Российской Премьер-Лиге.

«Понятно, что это далеко не лучший наш сезон за последние пять лет с точки зрения игры. Много поражений, причём обидных, на последних минутах, много таких же потерянных очков. Но конкуренты этим в итоге не воспользовались. Как и мы до последнего не пользовались их осечками.

С другой стороны, как уже не раз говорил, всегда действуем, отталкиваясь от себя. Но раз стали чемпионами, значит, заслуженно. А вообще, такое ощущение, что футбольные боги там наверху писали этот сценарий. Иначе то, что произошло, никак не могу объяснить», — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Если бы «Динамо» не проиграло «Краснодару», то титул достался бы московской команде.