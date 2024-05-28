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Виталий Кафанов ответил, является ли чемпионский гол «Зенита» «Ростову» ошибкой Песьякова

Виталий Кафанов ответил, является ли чемпионский гол «Зенита» «Ростову» ошибкой Песьякова
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Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов ответил на вопрос, является ли чемпионский гол «Зенита» в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги ошибкой Сергея Песьякова. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу «Зенита», благодаря чему сине-бело-голубые завоевали шестой чемпионский титул подряд.

«Что касается пропущенного мяча в матче с «Зенитом», то со стороны кажется, что он пропустил простой мяч. Но он реагировал на удар из-за пределов штрафной, и мяч в последний момент начал уходить вправо от него. Он просто не успел перестроиться, корпус пошёл, поэтому он подставлял руки. Если смотреть, то в полутора метрах от него мяч начал менять направление. Это непростой мяч для вратаря. По крайней мере, другие тренеры вратарей, с которыми я разговаривал, считают, что это не его ошибка», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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