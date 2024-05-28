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Орлов: мне странно, что после матча с «Краснодаром» начали говорить, что Личка не тренер

Орлов: мне странно, что после матча с «Краснодаром» начали говорить, что Личка не тренер
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Известный российский журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о главном тренере московского «Динамо» Марцеле Личке.

«Мне даже странно, что начали говорить сразу после матча, что Марцел Личка не тренер. Во-первых, Марцел Личка приехал из Оренбурга в Москву. И создал команду, которая такой оживляж, как у нас говорят на телевидении, в нашем футболе совершила. Перед последним туром был на первом месте со своей командой. Да, им не хватило опыта, вот этой устойчивости психологической», — заявил Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

Напомним, в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Динамо» уступило «Краснодару». «Зенит» обыграл «Ростов» и стал чемпионом России в шестой раз подряд.

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