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Орлов: «Зениту» нужна свежая кровь, Вендел и Клаудиньо отработали то, для чего их брали

Орлов: «Зениту» нужна свежая кровь, Вендел и Клаудиньо отработали то, для чего их брали
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Известный российский журналист и комментатор Геннадий Орлов поделился мыслями о необходимости обновления состава санкт-петербургского «Зенита».

«Всё равно необходимо сейчас обновление команды. Нужна свежая кровь. Сказать людям спасибо, если они тем более захотят уйти, всё-таки футбол — это бизнес, индустрия, можно на них и заработать, но нужно, чтобы появлялись новые ребята.

Есть ли в моём списке Дуглас Сантос, Вендел, Клаудиньо и Барриос? Ну, я про них и имел в виду, но Дуглас Сантос, наверное, останется, конечно, он постарше. Но эти ребята, Вендел и Клаудиньо, если они захотят… Клаудиньо у нас трёхкратный чемпион, Вендел четырёхкратный, в принципе, они уже отработали то, для чего их брали в команду», — заявил Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

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