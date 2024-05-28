«Тюкавин — топ, Глушенков — фантастика». Шикунов назвал лучших игроков этого сезона РПЛ

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов назвал лучших футболистов Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Эксперт выделил Константина Тюкавина из московского «Динамо» и Максима Глушенкова из «Локомотива».

«Конечно, Тюкавин является лучшим игроком этого сезона РПЛ. Это даже не обсуждается. Бразильцы из «Зенита» нам уже приелись. Да, они топовые игроки, но в этом году они не заслужили. Тюкавин — это топ, Глушенков — это вообще фантастика. Для нас и сборной России это очень приятные открытия», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, чемпионом России по итогам сезона-2023/2024 стал «Зенит». Этот чемпионский титул стал шестым подряд для сине-бело-голубых.