Сборная Бельгии объявила состав на Евро-2024

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско объявил состав национальной команды на чемпионат Европы — 2024.

Вратари: Коэн Кастельс («Вольфсбург»), Томас Камински («Лутон»), Матц Селс («Ноттингем»).

Защитники: Тимоти Кастань («Фулхэм»), Зено Дебаст («Андерлехт»), Ваут Фас («Лестер»), Артур Теате («Ренн»), Ян Вертонген («Андерлехт»), Тома Мёнье («Трабзонспор»), Максим Де Кёйпер («Брюгге»).

Полузащитники: Орель Мангала («Ноттингем Форест»), Амаду Онана («Эвертон»), Юри Тилеманс («Астон Вилла»), Артур Вермерен («Антверпен»), Астер Вранкс («Вольфсбург»), Аксель Витсель («Атлетико»).

Нападающие: Ромелу Лукаку («Рома»), Луа Опенда («РБ Лейпциг»), Жоан Бакайоко (ПСВ), Янник Карраско («Аль-Шабаб»), Жереми Доку («Манчестер Сити»), Доди Лукебакио («Севилья»), Леандро Троссард («Арсенал»).

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.