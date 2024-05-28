Роналду выступил с заявлением о своём новом рекорде

39-летний нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал своё новое достижение. Накануне он стал первым футболистом в истории, получившим статус лучшего бомбардира четырёх разных национальных чемпионатов.

«Горжусь тем, что вошёл в историю как первый лучший бомбардир в четырёх странах. Огромное спасибо всем клубам, партнёрам по команде и персоналу, которые помогали мне на этом пути», — написал Роналду в своих соцсетях.

Португальский игрок становился лучшим бомбардиром Ла Лиги с мадридским «Реалом», в Серии А с «Ювентусом», в английской Премьер-лиге с «Манчестер Юнайтед» и в чемпионате Саудовской Аравии с «Аль-Насром» в этом сезоне. Отметим, что с «Реалом» нападающий завоёвывал «Золотую бутсу» лиги трижды.

В этом сезоне у Роналду 35 забитых мячей, ставшие рекордными для турнира. Также португалец отметился 11 результативными передачами.