Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду выступил с заявлением о своём новом рекорде

Роналду выступил с заявлением о своём новом рекорде
Аудио-версия:
Комментарии

39-летний нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал своё новое достижение. Накануне он стал первым футболистом в истории, получившим статус лучшего бомбардира четырёх разных национальных чемпионатов.

«Горжусь тем, что вошёл в историю как первый лучший бомбардир в четырёх странах. Огромное спасибо всем клубам, партнёрам по команде и персоналу, которые помогали мне на этом пути», — написал Роналду в своих соцсетях.

Португальский игрок становился лучшим бомбардиром Ла Лиги с мадридским «Реалом», в Серии А с «Ювентусом», в английской Премьер-лиге с «Манчестер Юнайтед» и в чемпионате Саудовской Аравии с «Аль-Насром» в этом сезоне. Отметим, что с «Реалом» нападающий завоёвывал «Золотую бутсу» лиги трижды.

В этом сезоне у Роналду 35 забитых мячей, ставшие рекордными для турнира. Также португалец отметился 11 результативными передачами.

Материалы по теме
Роналду пробил рекорд и ушёл с поля королём. А потом «Аль-Наср» устроил цирк
Роналду пробил рекорд и ушёл с поля королём. А потом «Аль-Наср» устроил цирк
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android