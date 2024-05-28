Орлов: Семак — легендарный человек для российского футбола

Известный российский журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке. Под руководством Семака сине-бело-голубые шесть раз подряд становились чемпионами России.

«Во-первых, я приятно удивлён. Никогда ещё в мире никто так не подписывал контракт. На стадионе, при всех, и сразу после чемпионского матча, конечно, руководство «Зенита» — они молодцы. Это пример, сейчас эта картинка облетит весь мир. Но самое главное другое. Ведь Семаку ещё дали доверие за несколько туров. Помните вот это заявление? Это же чисто психологический ход.

Ну, а что касается Семака, он на пресс-конференции не случайно с этого начал. Он сказал, что сила моя тренерская в моей вере и в христианстве. Вот на это мало кто-то обращает внимание, но он это говорит. Значит, он хочет, чтобы это слышали. Может быть, это ему и позволяет быть таким умеренным и более-менее сдержанным внутри команды, понимаете? Может, это мистика, но на самом деле он легендарный человек для российского футбола, и особенно для Петербурга», — заявил Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».