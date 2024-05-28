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Орлов: «Зенит» — лучший клуб по инфраструктуре и контрактам игроков, всё закономерно

Орлов: «Зенит» — лучший клуб по инфраструктуре и контрактам игроков, всё закономерно
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Известный российский журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о «Зените», который завоевал чемпионский титул по итогам сезона-2023/2024.

«Динамовцы могут спрашивать только с себя? Слушайте, смотрите на табло. Шесть раз подряд [чемпион] «Зенит». «Зенит» сегодня — это лучший клуб по обеспеченности инфраструктуры футбольной, с хорошими контрактами игроков. То есть всё закономерно», — заявил Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

Напомним, «Зенит» стал чемпионом России, обыграв в 30-м туре РПЛ «Ростов» (2:1). Московское «Динамо», располагавшееся на первой строчке турнирной таблицы до матчей 30-го тура, проиграло «Краснодару» и не смогло помешать сине-бело-голубым завоевать шестой титул подряд.

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