Защитник «Спартака» Бабич попал в итоговый состав Сербии на Евро-2024

Центральный защитник московского «Спартака» Срджан Бабич попал в итоговый состав сборной Сербии на чемпионат Европы — 2024.

Также отметим, что защитник «Зенита» Страхиня Эракович и полузащитник ЦСКА Саша Зделар не попали в итоговый список футболистов, которые отправятся в Германию на Евро-2024.

28-летний защитник стал игроком «Спартака» летом 2023 года, перейдя из испанской «Альмерии». В нынешнем сезоне Бабич принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии. Сборная Сербии под руководством Драгана Стойковича пробилась на Евро-2024 в Германии, на котором сыграет в группе с национальными командами Англии, Словении и Дании.