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Р. Фердинанд: Азар стал для «Челси» тем, кем Роналду был для «МЮ»

9 мая 2017, вторник. 08:12. Футбол

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился своими личными впечатлениями от игры против нападающего «Челси» Эдена Азара.

«Азар стал лучше двигаться, и теперь он — звезда „Челси“ в той же мере, в какой Криштиану Роналду был звездой моего „Манчестер Юнайтед“.

Играя против Азара, я отметил то, как в момент приёма мяча он точно контролирует, где кто находится. А его низкий центр тяжести позволял ему уходить от опекунов. Патрис Эвра — маленького роста, но благодаря своей физике мог съесть любого вингера. Но когда он играл с Азаром, то я сказал ему: «Ого, вот это парень, не желаю тебе играть против него слишком уж часто». Азар просто рвал Эвра на части", — приводит слова Фердинанда Daily Star.

Источник: Daily Star Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед Челси Криштиану Роналду Патрис Эвра Рио Фердинанд Эден Азар
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