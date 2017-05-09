Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин опубликовал в социальной сети «Инстаграм» фотографию, на которой он изображён в форме туринского «Ювентуса» в возрасте семи лети.
Кроме того, хавбек столичного клуба сопроводил фотографию сообщением: «Что-то знал», намекнув на прошлое главного тренера красно-белых Массимо Карреры, который, будучи футболистом, являлся игроком «Ювентуса», а после завершения карьеры входил в тренерский штаб итальянской команды.
В текущем сезоне Зобнин провёл все 27 матчей в Премьер-Лиге и вместе со «Спартаком» досрочно стал чемпионом России.
Зобнин — о своей фотографии в форме «Ювентуса» в 7 лет: что-то знал