Пепе пропустит матч «Атлетико» — «Реал»

Защитник «Реала» Пепе пропустит ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Атлетико», сообщается на официальном сайте «сливочных».
Португалец не был включён в список из 19 игроков, которые смогут сыграть в предстоящем дерби.
Пепе не выходил на поле с 8 апреля. Однако на предматчевой пресс-конференции главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что защитник тренировался без проблем.
Тем не менее, судя по всему, 34-летний Пепе ещё не до конца готов, поэтому и не был включён в список, опубликованный на официальном сайте клуба.
В то же время «Реал» может рассчитывать на защитника Рафаэля Варана, который пропустил матч с «Гранадой» (4:0).
Матч «Атлетико» — «Реал» состоится 10 мая на стадионе «Висенте Кальдерон». Начало – в 21:45 мск.