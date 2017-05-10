Цорк: Вайденфеллер — не только символ «Боруссии»

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк прокомментировал продление контракта с голкипером команды Романом Вайденфеллером. 36-летний футболист согласился на пролонгацию соглашения до лета 2018 года.
«Вайденфеллер — не только символ «Боруссии». Он в отличных игровых кондициях. Роман отлично подходит нашей команде», — приводит слова Цорка интернет-портал Goal.
Сам чемпион мира 2014 года отметил, что сознательно пошёл на продление контракта, желая помочь своему партнёру по команде Роману Бюрки и способствовать развитию молодых вратарей.