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Капитан «Наполи» Ди Лоренцо может покинуть клуб летом

Капитан «Наполи» Ди Лоренцо может покинуть клуб летом
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Защитник и капитан «Наполи» Джованни Ди Лоренцо может покинуть клуб летом. Об этом сообщает журналист Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

Сообщается, что Ди Лоренцо хотел бы покинуть «Наполи» по окончании сезона, несмотря на то что его контракт, по которому он получает € 3,5 млн в год, истекает в июне 2028 года. Игрок считает, что его время в итальянском клубе подходит к концу.

По информации источника, несколько итальянских клубов и две команды за пределами страны уже присматриваются к защитнику.

30-летний Ди Лоренцо в текущем сезоне сыграл 46 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн. Игрок выступает за «Наполи» с 2019 года.

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