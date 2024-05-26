Капитан «Наполи» Ди Лоренцо может покинуть клуб летом

Защитник и капитан «Наполи» Джованни Ди Лоренцо может покинуть клуб летом. Об этом сообщает журналист Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

Сообщается, что Ди Лоренцо хотел бы покинуть «Наполи» по окончании сезона, несмотря на то что его контракт, по которому он получает € 3,5 млн в год, истекает в июне 2028 года. Игрок считает, что его время в итальянском клубе подходит к концу.

По информации источника, несколько итальянских клубов и две команды за пределами страны уже присматриваются к защитнику.

30-летний Ди Лоренцо в текущем сезоне сыграл 46 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн. Игрок выступает за «Наполи» с 2019 года.