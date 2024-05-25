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«Личка — трус». Колыванов раскритиковал тренера «Динамо» после поражения от «Краснодара»

«Личка — трус». Колыванов раскритиковал тренера «Динамо» после поражения от «Краснодара»
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Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов раскритиковал главного тренера бело-голубых Марцела Личку после поражения в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1).

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 52'    
Удаления: нет / Паршивлюк – 89'

«Личка – трус. Как его по-другому назвать? Выходи и играй в футбол, напрягай соперника. Они не напрягли ни разу, играли от обороны. Не умеют они в такой футбол играть – раз проходит, два проходит. Настроя тоже не было. Облажались по полной программе.

Болельщики «Динамо» простили бы всё, если бы «Динамо» играло в атаку, прессинговало. Когда за 95 минут команда ничего не создала – это просто катастрофа. «Краснодар» победил заслуженно, вынес «Динамо», как щенков. У меня вопрос к Личке: «Когда ты «горишь» 0:1 и выпускаешь Паршивлюка, у тебя всё хорошо?» Ужас», — приводит слова Колыванова Metaratings.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Если бы «Динамо» не проиграло «Краснодару», то титул достался бы московской команде.

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