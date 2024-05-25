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Габулов: ответственность за отсутствие результата у «Динамо» лежит на руководстве клуба

Габулов: ответственность за отсутствие результата у «Динамо» лежит на руководстве клуба
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Бывший вратарь московского «Динамо» Владимир Габулов высказался о матче бело-голубых с «Краснодаром» (0:1) в 30-м туре чемпионата России.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 52'    
Удаления: нет / Паршивлюк – 89'

— Лежит ли ответственность за поражение от «Краснодара» на Марцеле Личке?
— Сложно персонализировать ответственность, не зная обстановки внутри. Со стороны, конечно, за всё отвечает тренер. Но я неоднократно говорил, что именно в «Динамо» на протяжении последних трёх-четырёх лет за отсутствие результата ответственность лежит на руководстве клуба. Те, кто определяет спортивную, маркетинговую политику и остальные направления развития клуба.

Если работу с болельщиками и в инфопространстве можно занести в актив клубу, то отсутствие спортивного результата — негатив. Хоть в этом сезоне во многих матчах «Динамо» показало яркий и интересный футбол, но стратегический результат всё равно не был достигнут ни в чемпионате, ни в Кубке. Если убрать яркие эмоции, то третье место — разочарование. У «Динамо» были все возможности, потому что «Зенит» буксовал, «Краснодар» не играл стабильно. Не хватило самого главного шага. Ответственность лежит на руководстве, тренерском штабе и только потом на футболистах, — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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