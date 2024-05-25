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Сулейманов — о вылете «Балтики»: очень печально, что всё так получилось

Сулейманов — о вылете «Балтики»: очень печально, что всё так получилось
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Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов высказался о вылете «Балтики» из Российской Премьер-Лиги.

— У тебя много знакомых в «Балтике». Наверное, просили не забивать?
— Да, но это было в шуточной форме. Мне все желают как можно лучше играть, чтобы я забивал, отдавал голевые передачи. В «Балтике» работают родные мне люди. Очень печально, что всё так получилось с калининградцами, — приводит слова Сулейманова «РБ Спорт».

Сегодня, 25 мая, в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» обыграл «Балтику» со счётом 3:1.

По итогам сезона «Балтика» заняла 15-е место и опустится в Мелбет Первую лигу. «Локомотив» финишировал на четвёртой строчке в турнирной таблице. Команда набрала 53 очка за 30 матчей.

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