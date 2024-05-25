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«Байер» выиграл Кубок Германии, обыграв в финале «Кайзерслаутерн»

«Байер» выиграл Кубок Германии, обыграв в финале «Кайзерслаутерн»
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Завершился финал Кубка Германии, в котором встречались «Кайзерслаутерн» и леверкузенский «Байер». Игра проходила на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). В статусе главного арбитра встречи выступил Бастиан Данкерт. «Байер» одержал победу с минимальным счётом 1:0 и стал обладателем Кубка Германии.

Кубок Германии . Финал
25 мая 2024, суббота. 21:00 МСК
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Окончен
0 : 1
Байер
Леверкузен
0:1 Джака – 17'    
Удаления: нет / Коссуну – 44'

На 16-й минуте полузащитник «Байера» Гранит Джака забил гол, ударив под перекладину. На 44-й минуте леверкузенцы остались в меньшинстве: защитник Одилон Коссуну получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.

Для «Байера» это второй Кубок Германии в истории клуба. В предыдущий раз клуб становился обладателем этого трофея в сезоне-1992/1993.

В нынешнем сезоне «Байер» также стал чемпионом Германии и дошёл до финала Лиги Европы, где уступил итальянской «Аталанте» со счётом 0:3.

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