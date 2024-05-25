Защитник «Барселоны» Араухо трогательно попрощался с Хави

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо высказался об уходе Хави с поста главного тренера команды.

«Хави, для меня было честью иметь вас в качестве тренера все эти годы. Я сохраню все приятные моменты, которыми мы наслаждались вместе. Желаю вам и всему персоналу всего наилучшего в будущем. Спасибо за всё», – написал Араухо в своих социальных сетях.

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В нынешнем сезоне «Барселона» занимает второе место в испанской Ла Лиге, отставая от мадридского «Реала» за один тур до окончания чемпионата на 12 очков. В Кубке Испании команда Хави остановилась на стадии 1/4 финала, проиграв будущему победителю турнира «Атлетику» из Бильбао. В Лиге чемпионов каталонцы вылетели также в четвертьфинале, уступив по сумме двух встреч французскому «ПСЖ». В финале Суперкубка Испании «Барселона» уступила «Реалу» (1:4).