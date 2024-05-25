Юрий Лодыгин стал обладателем Кубка Греции в составе «Панатинаикоса»

Российский голкипер «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин стал обладателем Кубка Греции, обыграв в финальном матче «Арис», за который выступает экс-игрок «Краснодара» Магомед Шапи-Сулейманов. Встреча завершилась со счётом 1:0.

33-летний Лодыгин провёл на поле весь матч и сохранил свои ворота в неприкосновенности. 24-летний Сулейманов также провёл на поле все 90 минут. Вингер результативными действиями не отметился.

Финальный матч между «Панатинаикосом» и «Арисом» состоялся сегодня, 25 мая. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Единственный гол в матче на 90+7-й минуте забил Георгиос Ваяннидис. Отметим, что в матче было три удаления. На 51-й минуте вторую жёлтую карточку получил защитник «Панатинаикоса» Яннис Коцирас. В составе «Ариса» красные карточки получили Владимир Дарида и Жан Жюль.