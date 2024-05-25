«Спасибо за всё». Хуниор Алонсо попрощался с «Краснодаром» в соцсетях

31-летний центральный защитник Хуниор Алонсо попрощался с футбольным клубом «Краснодар» в своих социальных сетях. Ранее в СМИ появились слухи о возможном переходе парагвайца в бразильский «Атлетико Минейро».

«Спасибо за всё, «Краснодар», — написал Алонсо на своей странице в соцсети.

Напомним, Хуниор Алонсо выступает за «Краснодар» с 2022 года. За этот период он принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

«Краснодар» с 56 очками занял второе место по итогам нынешнего сезона РПЛ, обойдя «Динамо» по дополнительным показателям. На первой строчке расположился санкт-петербургский «Зенит» (57).