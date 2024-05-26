Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Реал Бетис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Салихова: Мележиков, несущий чемпионский кубок «Зениту» — вишенка на торте нелепого года

Салихова: Мележиков, несущий чемпионский кубок «Зениту» — вишенка на торте нелепого года
Аудио-версия:
Комментарии

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на участие бывшего генерального директора красно-белых Евгения Мележика в праздновании чемпионства «Зенита».

«Сатира года! Мележиков, который несёт чемпионский кубок «Зениту», это просто вишенка на торте в самый сумбурный, комичный и нелепый футбольный год. Ничего забавнее уже не может быть», — приводит слова Салиховой Metaratings.

Напомним, с 2008 по 2011 год Мележиков занимал пост вице-президента «Локомотива» по административно-техническому управлению и безопасности. Позже Евгений начал работать в «Спартаке», с 2015-го по 2018-й он занимал должность директора по безопасности, а в 2021–2023 годах был генеральным директором клуба. Московский клуб Мележиков покинул летом 2023 года.

Материалы по теме
Салихова: желаю Амаралу набрать таких же игроков, как Угальде, на все позиции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android