Салихова: Мележиков, несущий чемпионский кубок «Зениту» — вишенка на торте нелепого года

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на участие бывшего генерального директора красно-белых Евгения Мележика в праздновании чемпионства «Зенита».

«Сатира года! Мележиков, который несёт чемпионский кубок «Зениту», это просто вишенка на торте в самый сумбурный, комичный и нелепый футбольный год. Ничего забавнее уже не может быть», — приводит слова Салиховой Metaratings.

Напомним, с 2008 по 2011 год Мележиков занимал пост вице-президента «Локомотива» по административно-техническому управлению и безопасности. Позже Евгений начал работать в «Спартаке», с 2015-го по 2018-й он занимал должность директора по безопасности, а в 2021–2023 годах был генеральным директором клуба. Московский клуб Мележиков покинул летом 2023 года.