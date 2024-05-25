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Сулейманов — о результатах «Локомотива»: печально, что мы не в тройке

Сулейманов — о результатах «Локомотива»: печально, что мы не в тройке
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Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов высказался по поводу результатов команды в прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги.

— Печально, что мы не в тройке.

— Все равно считали, что шансы туда попасть есть?
— Не в матче с «Балтикой», а когда играли с «Факелом». Если бы «Краснодар» оступился, это было бы неплохо для нас.

— Для «Балтики» это был матч жизни. По турнирной таблице им даже победы не хватило бы. Ваш гол помешал «Балтике»?
— Да. Тренер нас настраивает только на победу. Какая бы ситуация ни была у соперников, нам надо всегда выигрывать. Это должно быть в душе у «Локомотива», — приводит слова Сулейманова «РБ Спорт».

По итогам нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занял четвёртое место, набрав 53 очка за 30 матчей.

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