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Гвардиола прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии

Гвардиола прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о поражении от «Манчестер Юнайтед» (1:2) в финале Кубка Англии.

Кубок Англии . Финал
25 мая 2024, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Гарначо – 30'     0:2 Майну – 39'     1:2 Доку – 87'    

«Мы проиграли игру. Поздравляем «Манчестер Юнайтед». Это была напряжённая встреча. Такое случается. Много всего произошло. В итоге соперник забил нам два гола, а мы не смогли забить больше.

«Манчестер Юнайтед» был лучше? Нет. В первом тайме у нас были проблемы, но во втором тайме мы были лучше. В целом это был хороший финал», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, на прошлой неделе «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии по футболу. «Горожане» завоевали титул в четвёртый раз подряд.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после победы в финале Кубка Англии высказался о своём будущем в команде.

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