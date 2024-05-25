Тен Хаг стал вторым тренером, обыгравшим Гвардиолу в финале национального кубка

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг стал вторым тренером, обыгравшим испанского специалиста Хосепа Гвардиолу, работающего на данный момент в «Манчестер Сити», в финале национального кубка.

Сегодня, 25 мая, состоялся финальный матч Кубка Англии, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу «Манчестер Юнайтед».

До этого матча единственным тренером, который побеждал команду, возглавляемую Гвардиолой, в финале национального кубка был Жозе Моуринью, под руководством которого «Реал» Мадрид обыграл в сезоне-2010/2011 «Барселону» со счётом 1:0.

До начала игры в СМИ появлялась информация о том, что тен Хаг будет уволен из клуба, даже если «Манчестер Юнайтед» выиграет турнир.

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