Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Реал Бетис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тен Хаг стал вторым тренером, обыгравшим Гвардиолу в финале национального кубка

Тен Хаг стал вторым тренером, обыгравшим Гвардиолу в финале национального кубка
Аудио-версия:
Комментарии

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг стал вторым тренером, обыгравшим испанского специалиста Хосепа Гвардиолу, работающего на данный момент в «Манчестер Сити», в финале национального кубка.

Сегодня, 25 мая, состоялся финальный матч Кубка Англии, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу «Манчестер Юнайтед».

Кубок Англии . Финал
25 мая 2024, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Гарначо – 30'     0:2 Майну – 39'     1:2 Доку – 87'    

До этого матча единственным тренером, который побеждал команду, возглавляемую Гвардиолой, в финале национального кубка был Жозе Моуринью, под руководством которого «Реал» Мадрид обыграл в сезоне-2010/2011 «Барселону» со счётом 1:0.

До начала игры в СМИ появлялась информация о том, что тен Хаг будет уволен из клуба, даже если «Манчестер Юнайтед» выиграет турнир.

Известные дети спортсменов:

Материалы по теме
Гвардиола прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android