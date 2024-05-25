Игрок «Динамо» Скопинцев: считаю сезон нормальным, но кульминация финала — расстройство

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев после поражения в матче с «Краснодаром» (0:1) в последнем туре Российской Премьер-Лиги подвёл итоги нынешнего сезона для бело-голубых.

«В целом считаю сезон нормальным, но кульминация финала – расстройство. Чемпионство мы проиграли сегодня, но также упустили в играх с такими командами, как «Пари НН», «Факел». В следующем сезоне «Динамо» способно биться за чемпионство», — приводит слова Скопинцева Metaratings.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Если бы «Динамо» не проиграло «Краснодару», то титул достался бы московской команде.