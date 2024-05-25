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Михаил Кержаков заявил о желании продлить контракт с «Зенитом»

Михаил Кержаков заявил о желании продлить контракт с «Зенитом»
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Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков после матча с «Ростовом» (2:1) в 30-м туре чемпионата России по футболу, который принёс сине-бело-голубым шестой подряд титул РПЛ, ответил на вопрос о возможном продлении контракта с командой из Санкт-Петербурга.

«Хочу ли я продлить контракт с «Зенитом»? Конечно», – приводит слова Михаила Кержакова Metaratings.

Напомним, действующее трудовое соглашение Михаила Кержакова с клубом из Санкт-Петербурга истекает в конце этого сезона. Михаил является воспитанником «Зенита». В основном составе сине-бело-голубых Кержаков провёл в общей сложности 138 матчей. Вместе с «Зенитом» голкипер стал семикратным чемпионом России, дважды выиграл Кубок и пять раз – Суперкубок страны.

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