Михаил Кержаков заявил о желании продлить контракт с «Зенитом»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков после матча с «Ростовом» (2:1) в 30-м туре чемпионата России по футболу, который принёс сине-бело-голубым шестой подряд титул РПЛ, ответил на вопрос о возможном продлении контракта с командой из Санкт-Петербурга.

«Хочу ли я продлить контракт с «Зенитом»? Конечно», – приводит слова Михаила Кержакова Metaratings.

Напомним, действующее трудовое соглашение Михаила Кержакова с клубом из Санкт-Петербурга истекает в конце этого сезона. Михаил является воспитанником «Зенита». В основном составе сине-бело-голубых Кержаков провёл в общей сложности 138 матчей. Вместе с «Зенитом» голкипер стал семикратным чемпионом России, дважды выиграл Кубок и пять раз – Суперкубок страны.