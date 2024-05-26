Владимир Федотов подвёл итоги сезона для ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов подвёл итоги нынешнего сезона для армейцев.

«Сезон был очень непростым. Понятно, что мы уже анализировали его и делали какие-то выводы. Проблемой было отсутствие времени на подготовку к сезону. В июне сыграли в финале Кубка, уже через месяц сражались за Суперкубок. При этом некоторая часть футболистов не смогла вернуться к началу сборов, поэтому времени на восстановление не хватило.

В течение сезона было очень много матчей, и в линии обороны мы пробовали разные сочетания — приходилось использовать и Мухина, и Зделара, ещё ребят. Ну и потеря концентрации на последних минутах матча тоже мешала. Ключевой момент — игра с «Ахматом», когда мы вдесятером вели в счёте и не уступали сопернику, но два пропущенных гола и итоговое поражение отбросили нас с тех позиций, на которых мы могли оказаться», — приводит слова Федотова клубная пресс-служба.

ЦСКА финишировал на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Владимира Федотова набрала 48 очков за 30 матчей.