Экс-футболист «Ювентуса» Бонуччи завершит карьеру по окончании сезона

37-летний защитник «Фенербахче» Леонардо Бонуччи завершит футбольную карьеру.

«Для меня было удовольствием быть частью этой замечательной семьи. Я старался показать себя с наилучшей стороны на поле и за его пределами. Завтра мы проведём последний бой. Я хочу завершить карьеру с трофеем, и у нас ещё есть шансы стать чемпионами», — приводит слова Бонуччи сайт турецкого клуба.

Игроки турецкой команды вручили итальянцу памятную футболку со своими автографами.

Напомним, 11 января Бонуччи подписал контракт с турецкой командой. До того, как стать игроком «Фенербахче», Бонуччи выступал за берлинский «Унион». 36-летний футболист расторг контракт с немецкой командой в нынешнем январе. Суммарно игрок обороны в нынешнем сезоне принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.