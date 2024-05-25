Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси поздравил ЖФК «Барселона» с победой в Лиге чемпионов УЕФА среди женщин в нынешнем сезоне. Напомним, ранее 36-летний футболист выступал за мужскую команду каталонцев.

Фото: Скриншот из соцсетей Месси

«Поздравляю, чемпионы!» — написал публикацию Месси.

«Барселона» в финале обыграла французский «Лион» со счётом 2:0. В составе испанского клуба отличились полузащитница Айтана Бонмати с передачи Марионы Кальдентей и нападающая Алексия Путельяс, ей ассистировала Клаудия Пина.

«Барселона» в третий раз в своей истории стала победителем Лиги чемпионов УЕФА среди женщин. Впервые команда одержала победу в этом соревновании в сезоне-2020/2021, а во второй раз – в розыгрыше сезона-2022/2023.