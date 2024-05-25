«Закономерно и справедливо». Губерниев отреагировал на чемпионство «Зенита»

Известный российский комментатор и журналист Дмитрий Губерниев высказался о чемпионстве сине-бело-голубых в сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги.

«Закономерно и справедливо. «Зенит» — чемпион! Играл лучше весь чемпионат и заслужил победу! Поздравляю команду и болельщиков! А «Краснодар» и особенно «Динамо» — увы и ах», — написал Губерниев в телеграм-канале.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Если бы «Динамо» не проиграло «Краснодару», то титул достался бы московской команде.