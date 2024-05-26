Арсен Адамов ответил на вопрос о своём будущем в «Оренбурге»

Фланговый защитник «Оренбурга» Арсен Адамов ответил на вопрос о своём будущем в команде.

«Останусь ли в «Оренбурге»? Нет», — приводит слова Адамова «РБ Спорт».

Напомним, права на защитника принадлежат «Зениту». За «Оренбург» он выступает на правах аренды. Действующий контракт Адамова с командой Сергея Семака рассчитан до 30 июня 2026 года.

Напомним, в субботу, 25 мая, футбольный клуб «Оренбург» провёл заключительный матч РПЛ сезона-2023/2024 со «Спартаком». Игра завершилась вничью — 0:0. В турнирной таблице РПЛ «Оренбург» расположился на 12-й строчке. Таким образом, команде Давида Деограсии удалось избежать зоны стыковых матчей и сохранить прописку в высшем дивизионе российского чемпионата на следующий сезон.