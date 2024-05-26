«Мы могли быть намного выше». Галактионов — о четвёртом месте «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после матча последнего тура РПЛ с «Балтикой», который завершился победой красно-зелёных со счётом 3:1, подвёл итоги выступления железнодорожников в чемпионате России сезона-2023/2024.

«В этом сезоне у нас были яркие игры. Были матчи, где нам было очень обидно терять очки, где нам необходимо было выигрывать. Конечно, мы могли быть намного выше. От этого больше всего обидно. Понятно, что это некий шаг вперёд, но мы хотели оказаться выше, оказаться в призёрах.

У нас хорошая, молодая, перспективная команда, у нас выходит 10 русских молодых ребят, которые совершенствуются, играют и составляют костяк национальной команды. Абсолютно уверен, что ребята и дальше будут развиваться, прибавлять. В следующем году мы будем двигаться вперёд. Новый сезон хотим начать ещё более успешно, чтобы нам все эти вершины покорились», — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба.

По итогам нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занял четвёртое место, набрав 53 очка за 30 матчей.