Максим Глушенков повторил рекорд по голевым передачам за сезон в истории РПЛ

Нападающий московского «Локомотива» Максим Глушенков отдал в завершившемся сезоне чемпионата России 16 голевых передач, что является повторением рекорда по количеству таких пасов в истории РПЛ.

Ранее 16 голевых передач за сезон в РПЛ отдавал нападающий «Зенита» Халк (2015/2016), а также полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов (2003).

В нынешнем сезоне Глушенков принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и 19 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

«Локомотив» по итогам чемпионата России сезона-2023/2024 занял четвёртое место, набрав 53 очка.

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