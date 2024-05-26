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«Не читайте с утра советских газет». Федотов отреагировал на слухи об уходе из ЦСКА

«Не читайте с утра советских газет». Федотов отреагировал на слухи об уходе из ЦСКА
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после победы в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:0) прокомментировал слухи о возможном уходе из московского клуба.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Давила – 40'     2:0 Мусаев – 42'    

«Есть ли новости о моей дальнейшей судьбе? Вспоминая фильм «Собачье сердце»: «Не читайте с утра советских газет». В судьбе тренеров всегда что-то происходит, но у меня есть контракт. Нам есть что дать футбольной команде ЦСКА», — приводит слова Федотова клубная пресс-служба.

Ранее в СМИ появилась информация, что по окончании сезона-2023/2024 Владимир Федотов с большой долей вероятности покинет должность главного тренера армейцев и возглавит казанский «Рубин».

ЦСКА финишировал на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Владимира Федотова набрала 48 очков за 30 матчей.

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