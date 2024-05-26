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Федотов — о новом контракте 38-летнего Акинфеева: никто не ограничивается двумя годами

Федотов — о новом контракте 38-летнего Акинфеева: никто не ограничивается двумя годами
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после победы в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:0) прокомментировал продление контракта с многолетним вратарём и капитаном команды Игорем Акинфеевым. Напомним, голкипер отразил 11-метровый удар на 67-й минуте встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Давила – 40'     2:0 Мусаев – 42'    

«Не грустно, что контракт с Акинфеевым продлили всего на два года? Никто не ограничивается двумя годами — Игорь сегодня показал, что есть порох в пороховницах. Мы вместе двигаемся вперёд», — приводит слова Федотова клубная пресс-служба.

Напомним, новое соглашение 38-летнего Акинфеева с ЦСКА рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 27 матчах армейцев во всех официальных турнирах. Девять из них российский голкипер отыграл «на ноль». При этом в общей сложности вратарь ЦСКА пропустил 34 мяча. Напомним, Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за команду уже больше 20 лет. На счету голкипера более 700 официальных матчей за армейцев. 38-летний футболист является шестикратным чемпионом России и семикратным обладателем Кубка страны.

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