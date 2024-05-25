Мадридский «Реал» не смог обыграть «Бетис» в заключительном туре испанской Примеры

Сегодня, 25 мая, состоялся матч 38-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Реал» и севильский «Бетис». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Исидо Диасом де Мера Эскудеросом (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Игра завершилась ничейным результатом (0:0).

После этого результата «Реал», который в этом сезоне досрочно стал чемпионом Испании, набрал 95 очков. «Бетис» с 57 очками финишировал седьмым.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

Отметим, что 25 мая были проведены ещё четыре игры 38-го тура чемпионата Испании. Их результаты: