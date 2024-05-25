Мадридский «Реал» не смог обыграть «Бетис» в заключительном туре испанской Примеры
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Сегодня, 25 мая, состоялся матч 38-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Реал» и севильский «Бетис». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Исидо Диасом де Мера Эскудеросом (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Игра завершилась ничейным результатом (0:0).
Испания - Примера . 38-й тур
25 мая 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 0
Бетис
Севилья
После этого результата «Реал», который в этом сезоне досрочно стал чемпионом Испании, набрал 95 очков. «Бетис» с 57 очками финишировал седьмым.
Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.
Отметим, что 25 мая были проведены ещё четыре игры 38-го тура чемпионата Испании. Их результаты:
- «Осасуна» — «Вильярреал» — 1:1;
- «Реал Сосьедад» — «Атлетико» М — 0:2;
- «Райо Вальекано» — «Атлетик» — 0:1;
- «Альмерия» — «Кадис» — 6:1.
Испания - Примера . 38-й тур
25 мая 2024, суббота. 15:00 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
1 : 1
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Будимир – 30' 1:1 Моралес – 57'
Испания - Примера . 38-й тур
25 мая 2024, суббота. 17:15 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
0 : 2
Атлетико М
Мадрид
0:1 Лино – 9' 0:2 Мандава – 90+3'
Удаления: нет / Ньигес – 90+1'
Испания - Примера . 38-й тур
25 мая 2024, суббота. 19:30 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
0 : 1
Атлетик Б
Бильбао
0:1 Уильямс – 67'
Испания - Примера . 38-й тур
25 мая 2024, суббота. 19:30 МСК
Альмерия
Альмерия
Окончен
6 : 1
Кадис
Кадис
0:1 Окампо – 30' 1:1 Мелеро – 48' 2:1 Аррибас – 51' 3:1 Сальдуа – 57' 4:1 Суарес – 65' 5:1 Суарес – 71' 6:1 Аррибас – 86'
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