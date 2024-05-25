Погребняк: в этом сезоне «Зенит» не искал лёгких путей, но тем слаще трофей

Бывший футболист «Зенита» Павел Погребняк отреагировал на очередное чемпионство сине-бело-голубых.

«По мне, чемпионство «Зенита» довольно ожидаемое. Концовка была непредсказуема, на титул претендовали три команды. Но тем слаще вишенка на торте. Лёгких путей «Зенит» в этом сезоне не искал, и тем прекраснее этот трофей. Ещё слаще.

Выиграть за пять туров до конца, как было до этого, тоже приятно. Но сегодня все болельщики и любители спорта были прикованы к экранам. Был дополнительный интерес. Такая концовка чемпионата тоже имеет место быть, и это круто», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

25 мая состоялся матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались «Зенит» и «Ростов». Игра проводилась на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков. Матч начался в 16:30 мск. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Таким образом, после 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд.