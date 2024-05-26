«Манчестер Юнайтед» выступит в Лиге Европы в следующем сезоне
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25 мая 2024 года состоялся финальный матч Кубка Англии по футболу, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Игра проводилась на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Эндрю Мэдли. Матч начался в 17:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу «Манчестер Юнайтед».
Кубок Англии . Финал
25 мая 2024, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Гарначо – 30' 0:2 Майну – 39' 1:2 Доку – 87'
Таким образом, теперь «Манчестер Юнайтед» выступит в Лиге Европы в следующем сезоне.
Напомним, изначально по итогам сезона английской Премьер-лиги (АПЛ) коллектив Эрика тен Хага остался без еврокубков. Команда набрала 60 очков и заняла восьмое место в турнирной таблице. Но благодаря победе в Кубке Англии «Манчестер Юнайтед» получил прямую путёвку в Лигу Европы.
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