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«Неман» стал обладателем Кубка Беларуси, обыграв в финале «Ислочь»

«Неман» стал обладателем Кубка Беларуси, обыграв в финале «Ислочь»
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Сегодня, 25 мая, состоялся финальный матч Кубка Беларуси, в котором встречались «Неман» и «Ислочь». Команды играли на стадионе «Торпедо» в Жодино, Беларусь. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым (Гомель, Беларусь). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Неман» одержал уверенную победу со счётом 2:0.

Кубок Беларуси . Финал
25 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Неман
Гродно
Окончен
2 : 0
Ислочь
Минский район
1:0 Зубович – 32'     2:0 Савицкий – 65'    

Автором первого гола в матче стал нападающий «Немана» Егор Зубович. Форвард оправил мяч в ворота «Ислочи» на 32-й минуте. На 65-й минуте полузащитник Павел Савицкий удвоил преимущество своей команды.

«Неман» стал обладателем Кубка Беларуси во второй раз в своей истории. Впервые команда из Гродно одерживала победу в этом турнире в 1993 году. В 2011 и 2014 годах «Неман» уступал в финальном матче.

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