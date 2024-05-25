«Неман» стал обладателем Кубка Беларуси, обыграв в финале «Ислочь»

Сегодня, 25 мая, состоялся финальный матч Кубка Беларуси, в котором встречались «Неман» и «Ислочь». Команды играли на стадионе «Торпедо» в Жодино, Беларусь. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым (Гомель, Беларусь). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Неман» одержал уверенную победу со счётом 2:0.

Автором первого гола в матче стал нападающий «Немана» Егор Зубович. Форвард оправил мяч в ворота «Ислочи» на 32-й минуте. На 65-й минуте полузащитник Павел Савицкий удвоил преимущество своей команды.

«Неман» стал обладателем Кубка Беларуси во второй раз в своей истории. Впервые команда из Гродно одерживала победу в этом турнире в 1993 году. В 2011 и 2014 годах «Неман» уступал в финальном матче.