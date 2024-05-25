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Габулов: «Динамо» беззубо сыграло с «Краснодаром» — отсутствовал характер победителя

Габулов: «Динамо» беззубо сыграло с «Краснодаром» — отсутствовал характер победителя
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Бывший голкипер «Динамо», ЦСКА и сборной России Владимир Габулов прокомментировал поражение бело-голубых в матче 30-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:1).

«Последний тур РПЛ действительно был непредсказуемым. Болельщики его ждали с интересом. Интрига была не только в чемпионкой гонке, но и в борьбе за выживание. К сожалению, любимая команда разочаровала болельщиков «Динамо». Так провести финальный отрезок, за два тура до конца выйти на первое место с отрывом в два очка, и так беззубо сыграть последний матч, где требовалось добиться всего лишь ничьей. Даже это не получилось сделать. Это разочарование для болельщиков «Динамо», потому что они заслужили чемпионство любимой команды впервые за столько лет. В этом сезоне «Динамо» как никогда было близко к победе в РПЛ.

Это произошло в силу отсутствия ментальности и характера победителя, должной психологической подготовки команды к решающему матчу. Было видно, что «Динамо» закрепощено, отсутствовала та мощь, которая была необходима в финальном матче», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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