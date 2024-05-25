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Ханси Флик будет объявлен главным тренером «Барселоны» 27 мая — источник

Ханси Флик будет объявлен главным тренером «Барселоны» 27 мая — источник
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Экс-тренер «Баварии» и сборной Германии Ханси-Дитер Флик будет объявлен главным тренером «Барселоны» в понедельник, 27 мая. Об этом сообщил журналист Тоби Альтшаффль в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, уточняются последние детали для подписания контракта с немецким специалистом, и уже послезавтра он будет объявлен официально.

24 мая пресс-служба «Барселоны» официально объявила, что 44-летний главный тренер каталонцев Хави, возглавляющий команду с ноября 2021 года, покинет её после завершения текущего сезона. В качестве возможного кандидата на эту должность СМИ называли 59-летнего бывшего главного тренера «Баварии» и сборной Германии Ханс-Дитера Флика. Также сообщается, что контракт немецкого специалиста будет рассчитан до 2026 года.

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