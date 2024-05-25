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Семак выступил с речью перед игроками «Зенита» после победы в РПЛ

Семак выступил с речью перед игроками «Зенита» после победы в РПЛ
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак обратился к игрокам своей команды после победы в РПЛ сезона-2023/2024.

«Весь сезон у нас каждый раз были негативные эмоции, где-то что-то не получалось. Ситуация, в которой мы оказались, это проверка на человечность. Никто из вас не был равнодушен. Эти 30 минут сегодня с лихвой окупили все негативные эмоции, которые мы получили в течение всего сезона.

Вы все вместе заслужили это на 100%. Ничего не бывает просто так в жизни. Спасибо вам большое, низкий поклон и всех с чемпионством. «Зенит» — чемпион», — приводит слова Семака телеграм-канал клуба.

«Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 30 матчей. Второе место занял «Краснодар», заработав 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо». У команды Марцела Лички 56 очков.

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