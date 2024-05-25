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«Милан» сыграл вничью с «Салернитаной», пропустив два гола в конце матча

«Милан» сыграл вничью с «Салернитаной», пропустив два гола в конце матча
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Завершился матч последнего тура Серии А, в котором встречались «Милан» и «Салернитана». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» (Милан, Италия). В статусе главного арбитра встречи выступил Давиде Ди Марко. Матч закончился со счётом 3:3.

Италия - Серия А . 38-й тур
25 мая 2024, суббота. 21:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
3 : 3
Салернитана
Салерно
1:0 Леау – 22'     2:0 Жиру – 27'     2:1 Нванкво – 64'     3:1 Калабрия – 77'     3:2 Самбья – 87'     3:3 Нванкво – 89'    

На 22-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Милана» Рафаэл Леау. На 27-й минуте «Милан» удвоил преимущество: отличился форвард Оливье Жиру с передачи защитника Алессандро Флоренци.

На 64-й минуте «Салернитана» сократила отставание в счёте благодаря голу нападающего Симеона Нванкво с передачи Саломона Самбья. На 77-й минуте забил защитник «Милана» Давиде Калабрия, которому ассистировал Кристиан Пулишич. Однако хозяева не смогли удержать победный счёт до конца матча. На 87-й минуте забил Саломон Самбья, а спустя две минуты счёт в матче сравнял Нванкво.

Таким образом, «Милан» завершает сезон Серии А на втором месте, набрав 75 очков за 38 матчей. «Салернитана» заняла последнее место, набрав 17 очков, и следующий сезон проведёт в Серии В.

Турнирная таблица Серии А
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