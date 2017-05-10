После победного матча с «Томью» (1:0) главный тренер «Спартака» Массимо Каррера предоставил своим игрокам три выходных дня. Сегодня команда собралась на подмосковной базе для тренировки. Перед её началом спартаковцев поздравили с чемпионством заместитель председателя совета директоров «Спартака» Александр Жирков, вице-президент Наиль Измайлов и генеральный директор Сергей Родионов. Также поздравления принимал лучший бомбардир красно белых Квинси Промес, у которого родился сын.
В занятии, которое продлилось около полутора часов, приняли участие 20 полевых игроков и три вратаря. Завтра у красно-белых очередной тренировочный день, а в пятницу после тренировки команда отправится в Пермь на выездной матч 28-го тура РФПЛ с «Амкаром».
Жирков, Родионов и Измайлов поздравили игроков «Спартака» с чемпионским титулом