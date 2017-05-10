Диего Коста: надеюсь, «Челси» выиграет АПЛ, а критики передо мной извинятся

Нападающий «Челси» Диего Коста выразил надежду, что критики извинятся перед ним в том случае, если команда выиграет чемпионат Англии.
«Сейчас я счастлив. Знаю, что люди всегда меня критикуют. Журналисты здесь, в Лондоне, постоянно чем-то спекулируют. Они говорили, что я уйду из «Челси», а я продолжаю забивать голы за команду. Мы находимся в верху турнирной таблицы и можем стать чемпионами. За три года в клубе могу выиграть свой второй титул АПЛ – это не мало. Надеюсь, что мы завершим сезон чемпионами, а критики передо мной извинятся», — приводит слова Косты Mirror.
В текущем сезоне Коста принял участие в 39 матчах за «Челси» во всех турнирах и забил 21 гол.